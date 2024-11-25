İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, özellikle yağışlı günlerde derelerden körfeze taşınan çöp ve atıkları temizlemek için gece gündüz mesai yapıyor.

Yıl boyunca dere yataklarında temizlik çalışmalarını sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, yoğun yağışlı geçen günlerde de İzmir Körfezi’ne açılan dere ağızlarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Dere ağızlarında oluşturulan bariyerlerde biriken çöp ve atıkları iş makinaları ile toplayan ekipler, atıkların körfeze ulaşmasına engel oluyor.

İZSU Genel Müdürlüğü’nün İzmir genelinde sürdürdüğü dere temizliği çalışmaları kapsamında 2024 yılı içinde yaklaşık 150 bin ton atık dere yataklarından çıkarıldı. Çalışmalar özellikle yağışlı dönemlerde Körfez’e açılan dere ağızlarında yoğunlaşıyor.