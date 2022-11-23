Kocaeli’nin Körfez Belediyesi ile Erzurum’un Çat Belediyesi bir araya geldi.

Kocaeli’nin Körfez Belediyesi ile Erzurum’un Çat Belediyesi bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ‘kardeş belediye’ olan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Başkan Şener Söğüt tarafından ağırlanan heyette Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar dışında Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal ve yönetimi de yer aldı. Başkan Şener Söğüt’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, “Buraya geldiğimizde kendimizi evimizde gibi hissediyoruz” dedi.

“Uzun yıllara dayanıyor”

Açıklama yapan Çat Belediye Başkanı Yaşar, “Körfez ve Çat arasında uzun yıllara dayanan dostluk var. Körfez’de birçok Çatlı hemşehrimiz yaşıyor. İki ilçe arasındaki bağlar çok güçlü” dedi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise, “Körfez ve Çat arasında uzun yıllara dayanan dostluk her yıl daha da pekişiyor. Sizlerin de dediği gibi ilçemizde çok sayıda Çatlı vatandaşımız yaşıyor. İki ilçe arasındaki bağlar ‘kardeş belediye’ olmadan önce de güçlüydü. Uzun yıllara dayanan dostluk her yıl daha da pekişiyor” ifadelerini kullandı.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Başkan Şener Söğüt’e hediye takdim etti.