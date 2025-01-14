İzmir Körfezi’nin temizlenmesi için tarihinin en büyük yatırımlarından birini hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, körfez dip tarama çalışmalarına devam ediyor. Bir ayı aşkın süreçte 60 bin ton malzeme çıkarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir Körfezi’nin temizlenmesi için yaptığı dip tarama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bostanlı açıklarının ardından Çiğli açıklarına demir atan tarama gemisi 7 gün 24 saat durmaksızın dip taramayı sürdürüyor. Haziran ayına kadar ilk etapta 700 bin metreküp çamur çıkarılacak. İZSU Genel Müdürlüğü’nün üstlendiği çalışmalarda 1 ayda 60 bin ton çamur çıkarıldı.

55 gemiye tekabül ediyor

İzmir Körfezi’ndeki tarama ve temizlik faaliyetleri hakkında bilgi veren yüklenici firma DGN Denizcilik’te görevli inşaat mühendisi Kadir Arali, “Yaklaşık bir aydır Körfez’in kuzey aksında dip tarama çalışmalarına devam ediyoruz. Buraya geldiğimizde suyun derinliği 0 metreden yaklaşık 3.5 metreye kadar gidiyordu. Karaya doğru ilerleyerek hedefimiz dibi 200 metre genişlik 4-4 buçuk metre derinliğe çıkarmak. Karaya doğru gittikçe artık su derinliği yok oluyor. Flamingoların olduğu noktada kuşlar yuva yapabilecek konumda. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda 60 bin ton malzeme çıkardık. Bu da 55 gemiye tekabül ediyor. Şu an karaya uzak olduğumuz için sadece dipte çamur görüyoruz. Karaya yaklaştıkça çeşitli evsel atık malzemelerini de görüp temizleyeceğiz” dedi.

Amacımız yaşanabilir bir Körfez bırakmak

İzmir’deki nüfus arttıkça kirlenme oranının da arttığını belirten Arali, “Bizler burada 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Haziran ayına kadar 700 bin metreküp malzemeyi çıkaracağız. Daha önceki tarama çalışmaları sırasında aklınıza gelebilecek her şeyi Körfez’de gördük. Bunlar araba lastiği, bebek bezi, poşet, şişe ambalaj gibi malzemeler. Bu malzemeler ya derelerden Körfez’e geliyor ya da denize atılıyor. Ben de İzmirli bir vatandaş olarak İzmirlilere sesleniyorum. İnorganik maddeleri lütfen denize atmayın, derelere atmayın. Bizim amacımız gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir Körfez bırakmak. Sizlerden de aynı gayreti bekliyoruz” diye konuştu.

Canla başla çalışmaya devam edeceğiz

Körfez dip tarama çalışmalarında makine teknisyeni olarak çalışan ve gece gündüz teknede tarama faaliyetlerinin aksamaması için uğraşan Recep Işıldak ise “Arkadaşlarımla vardiyalı olarak çalışıyorum. Geminin beyni makine bölümü, o yüzden burada bir aksama olmaması için bizler geceleri de burada kalarak çalışmalara katılıyoruz. Arıza olursa çalışmalar durur. İzmir Körfezi’nin temizlenmesi için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Akıntı hızı artacak, kirlilik azalacak

Körfez’deki tarama çalışmaları iki etapta yürütülecek. İlk 180 günde acil olarak toplam 700 bin metreküp tarama yapılacak ve 440 milyon liraya mal olacak.

Bu taramanın ardından yapılacak ikinci etapta 1 milyon 800 bin metreküp dip çamurunun taranması için ise 2025 yılında ihaleye çıkılacak. Böylelikle İZSU Genel Müdürlüğü İzmir Körfezi’nde 2 milyon 500 bin metreküplük dip taraması gerçekleştirecek.

Körfez ve dere ağzı tarama çalışmaları, Körfez’deki su kalitesini artıracak ve 20 santimetre derinliklere inen körfezin karasallaşan noktalarındaki dip tarama malzemesinin alınması ile körfezin akıntı hızı artacak ve kirliliği azalacak.