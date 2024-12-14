Körfez ilçesinde vatandaşların ulaşımda aksaklık yaşamaması için Esentepe Mahallesi Abdülhamit Han Caddesi ve Atalar Mahallesi’nde bakım çalışması yapıldı.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürülüyor. Ekipler son olarak Esentepe Mahallesi Abdülhamit Han Caddesi ve Atalar Mahallesi’nde bakım çalışması yaptı. Kent merkezinde olduğu gibi kırsal alanda da çalışmalar yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, Karayakuplu Köyü Oruçlar Mevkiinde ve Ören Yolu’nda stabilize serimi gerçekleştirdi. Ekipler çalışmalarına devam edeceğini belirtti.