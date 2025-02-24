Körfez Belediyesi, karla mücadelede yoğun bir mesai sürdürürken, 120 personel 50 araç ile 7/24 sahadaydı. Çalışmalar kapsamında toplamda 2 bin 750 ton tuz döküldü.

Körfez Belediyesi’nin iş makineleri, greyder ve tuzlama araçlarının yer aldığı toplam 50 araç ve 120 personel ile sahada olan ekipler, ilçe genelinde olumsuzluğa izin vermedi. İlk günden itibaren kentin yüksek noktaları dışında ilçe genelinde Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte koordine içerisinde çalışma yürütüldü.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yoğun bir mücadeleyi geride bıraktıklarını belirterek, "Ekiplerimiz yağışın başladığı ilk andan itibaren gerçekten canla başla mücadele ettiler. 120 personel 50 araç ile sahadaydık Büyükşehir belediyesi ekiplerimizle koordineli olarak özellikle kırsal bölgelerde sürekli olarak yolları açık tuttuk. Dün ve bugün de eğitim kurumları, sağlık merkezleri ve kaldırımlarda buzlanma riskine karşı sabahın erken saatlerinden itibaren tuzlama çalışması gerçekleştirdik. Ekiplerimize emekleri ve mücadeleleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.