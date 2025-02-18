Kocaeli’nin Körfez ilçesinde düzenlenen 41 Kirve 41 Çocuk programında 86 çocuk sünnet edildi.

Gazeteci Ali Çınar’ın organize ettiği program, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Programa, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, siyasi partilerin ilçe başkanları, dernek başkanları ve aileler katıldı.

Açılışta konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, "İlçemizde yapılan böylesi bir etkinlik bizleri çok mutlu etti. Belediye olarak halkımızın faydalanacağı güzel etkinliklerin yanında olacağız. Sünnet olan evlatlarımıza geçmiş olsun, ailelerine de gözleri aydın olsun diyorum. İnşallah çocuklarımızın askerlik ve evliklerini de görürüz" dedi.

Organizasyonu düzenleyen Ali Çınar ise "Organizasyonumuzun bu yıl 4’üncüsünü yapıyoruz. Aslında 41 kirve 41 çocuk olarak yola çıktık ancak 86 çocuk müracaat etti. Kimseyi kırmayarak 86 çocuğumuzu sünnet ettirdik" diye konuştu.

Kirve olarak davet edilen kişiler sahneye alındı ve çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. 5. sünnet şölenin de 25 Mayıs’ta yapılacağı öğrenildi.