Kocaeli’nin Körfez ilçesinde sünnet ettirilen 200 çocuk yapılan şölenle doyasıya eğlendi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde sünnet ettirilen 200 çocuk yapılan şölenle doyasıya eğlendi.

Körfez Belediyesi, ilçede yaşayan 200 çocuğu sünnet ettirdi ve onlar için bir şölen düzenledi. Yarımca Alparslan Türkeş Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen eğlenceye; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tütünçiftlik Kültür Merkezi önünden hareketle üstü açık araçlarda şehir turu yapan çocuklar ardından eğlence için Yarımca Sahili’nde buluştu. Sünnet çocukları, kendileri için hazırlanan eğlence alanında oyun grupları ile eğlendi, ilizyon ve bumble şov gösterilerini izledi, ücretsiz olarak pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları ile eğlenceleri de taçlandırıldı.Çocukların doyasıya eğlendiği şölen programı öncesinde ilk olarak Kur’an-ı Kerim Tilaveti vardı. Daha sonra da İlçe Müftüsü Muhammed Aydın tarafından dualar yapıldı.

“Çocuk güler ve sevinirse şehir de güler ve sevinir”

Çocuklara seslenen Başkan Şener Söğüt, “Sizlerin mutluluğu için varız. Bugün 200 tane çocuğumuzun sünnetini gerçekleştirdik. Körfez Belediyesi olarak bugüne kadar bir çok hizmet gerçekleştirdik. Her zaman şunu ifade ediyoruz. Tek amacımız ve gayemiz Körfezlilerin mutlu olması. Ve Körfezlilerin mutlu olması için de hem hzmet hem de gönül belediyeciliği yapmaya devam ediyoruz. Yapmamız gereken hizmetler dışında; bana göre olmazsa olmaz gönül belediyeciliği dediğimiz insanların hayatına dokunan, onları mutlu eden hizmetler var. Bugün çocuklarımızın sevindiği, ailelerinin sevindiği mutlu olduğu bir programı hep birlikte gerçekleştirdik. Çok güzel bir şehir turu gerçekleştirdik. Çocuklarımızın hastane ortamında sünnetlerini gerçekleştirdik, kıyafetlerini aldık. Bu alanda da eğlence zamanı. Hakikaten çocuklarımızı çok seviyoruz. Onlar bizim geleceğimizin teminatı. Eğer çocuk gülerse, çocuk sevinirse o şehir de güler, şehir de sevinir ve mutlu oluyor. Bu anlayışla hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.