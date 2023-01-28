Körfez Belediyesi meclis üyeleri ile ilçe belediye Başkanı Şener Söğüt’ün halı sahada bir araya geldiği maçta renkli görüntüler sahne oldu.

Körfez Belediyesi meclis üyeleri ile ilçe belediye Başkanı Şener Söğüt’ün halı sahada bir araya geldiği maçta renkli görüntüler sahne oldu.

Körfez Belediyesi’nin AK Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP’li meclis üyeleri, halı saha maçında bir araya geldi. Alparslan Türkeş Spor Kompleksi içerisinde bulunan halı sahada gerçekleştirilen maça, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de katıldı. Muhalefet ve iktidarın karışık olarak bir birine rakip olduğu maç, oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Siyasetten uzak tamamen futbol dolu gece sonrasında birlikte hatıra fotoğrafı çektirilirken, Başkan Söğüt de meclis üyelerine teşekkür etti.