Körfez Belediyesi tarafından ilçe genelindeki okullarda çevre bilinci ve sıfır atık eğitimleri düzenleniyor.

Körfez Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından çalışma kapsamında, Hereke Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde çevre bilinci semineri yapıldı. Gelecek nesillere daha temiz çevre bırakabilmek ve sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamak amacıyla öğrencilere çevre bilinci ile atık semineri düzenlendi. Düzenlenen eğitim programı kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık Yönetim Şefliği Çevre Teknikeri Ufuk Salih Kaya tarafından, Lise öğrencilerine çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamak amacıyla Sıfır Atık Projesi kapsamında elektronik atıkların geri dönüşümüne yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.