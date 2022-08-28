Körfez Belediyesi tarafından açık hava yaz konserleri devam ediyor. Bu çerçevede de yerel sanatçılardan oluşan Dilden Gönüle Türküler Topluluğu, Yarımca Sahili’nde konser verdi.

Körfez Belediyesi tarafından açık hava yaz konserleri devam ediyor. Bu çerçevede de yerel sanatçılardan oluşan Dilden Gönüle Türküler Topluluğu, Yarımca Sahili’nde konser verdi.

Konseri izleyenler arasında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tek tek sahne aldılar

Pop müzik sanatçısı Nuray’ın sahne alması ile başlayan program çerçevesinde; Yıldırım Gömleksiz, Muhammed Berkalp, Bahattin Barutçu, Hüseyin Deniz ve Sabiha Gökçen de sahne alarak sevilen şarkıları seslendirdi. Türkülerin söylendiği, halayların çekildiği, horonların tepildiği programda izleyenlerde müzik dolu bir gece yaşadı.

“Buradaki kalabalığı görünce özlemi çok iyi anlıyorum”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de sanatçıları tebrik ederek, “Gerçekten bizlere bu akşam güzel bir gece yaşattılar. Hepsini tek tek gönülden tebrik ediyorum. Müzik dolu, eğlence dolu geceleri özlemişiz. Buradaki kalabalığı görünce de özlemi çok iyi anlıyorum” dedi. Başkan Şener Söğüt daha sonra Kocaeli Müzisyenler ve Sahne Sanatları Derneği Başkanı Musa Sevindik’e çiçek takdim etti.