Körfez’de 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 103. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Körfez’de coşkuyla kutlandı. Çelenk bırakma töreni sonrasında Körfez’de kutlamaların adresi Alpaslan Türkeş Stadı oldu. Kutlamalara Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili İsmail Efe Uygun, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Erarslan, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri öğrenciler ve aileleri katıldı.

Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların ardından, çeşitli sosyal ve kültürel yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Daha sonra tüm öğrenciler bando eşliğinde gösteri yürüyüşü gerçekleştirdi. Program minik öğrencilerin halk oyunları ve dans gösterileri ile okul korosunun seslendirdiği şarkılar ile devam etti. Körfezli öğrencilerin 23 Nisan için hazırladığı gösterileri ise büyük beğeni topladı.