Körfez Belediyesi Yüzme Havuzunda yetişen birçok sporcu ulusal başarılara imza attı, iki sporcu da milli takıma gitme başarısı gösterdi.

Körfez Belediyesi Yüzme Havuzunda yetişen birçok sporcu ulusal başarılara imza attı, iki sporcu da milli takıma gitme başarısı gösterdi.

Körfez Belediyesi’nin spor tesislerinde yetişen başarılı gençler, Gençlerbirliği Spor Kulübü üzerinden lisanslanarak ulusal ve uluslararası müsabakalara katılıyor. Farklı yaş gruplarında düzenlenen müsabakalar ile çocuklar hem tecrübe ediniyor hem de kendini geliştiriyor. Yüzme alanında da Körfez Belediyesi’nin Çamlıtepe Mahallesi’nde bulunan Kaplı Yüzme Havuzunda çocuklara eğitimler veriliyor. Başarılı sporcular da müsabakalara katılıyor. 2022 yılında hem bireysel hem de kulüp olarak ulusal birçok başarılara imza atan yüzme takımı, iki sporcusunu da milli takıma gönderme başarısı gösterdi. Yüzme eğitimi alan çocuklarla bir araya gelen Gençlik ve Spor Müdürü Ali Osman Baş, “Ülkemiz adına uluslararası yarışmalarda mücadele edecek gençlerimizin Körfez’den çıkması bizleri mutlu ediyor” dedi.