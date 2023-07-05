Körfez Belediyesi, yaz tatiline giren öğrencileri birbirinden renkli ve eğlenceli aktivitelerin yer aldığı mahalle şenliği ile buluşturuyor.

Körfez’de çocuklar için tatil ile birlikte şenlikler de başladı. Yaz boyunca devam edecek olan çocuk şenlikleri, her mahallede gerçekleştirilecek. Her gün bir mahallede etkinliklerin olacağı şenlik programının ilki Yeniyalı Mahallesi’ndeydi. Oyun gruplarında keyifli vakitler geçiren çocuklar, animasyon ekibi ile çeşitli oyunlar oynadı.

Akşam saatlerinde havanın da serinlemesiyle start verilen etkinliklerde çeşitli yarışmalar da yapıldı. Halat çekme, ip atlama gibi çocukların keyif alabileceği oyunların oynandığı programlarda çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de ilk programa katılarak çocukların eğlencesine ortak oldu.

Çocukların kurulan oyun gruplarında keyifle vakit geçirdiği etkinlikte ailelerle bir araya gelen Başkan Söğüt, "Yaz boyunca her gün bir mahallemizde etkinliğimiz olacak. Amacımız çocuklarımızın keyif dolu bir yaz geçirmesi. Bol bol eğlenin" dedi.