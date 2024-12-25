Körfez Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Kiraz Koşusu için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bu yıl Hereke’de düzenleyeceğiz. Tarihle iç içe bir koşu olacak" dedi.

Körfez Belediyesi tarafından 24-25 Mayıs tarihlerinde 51. Altın Kiraz Festivali kapsamında düzenlenecek olan Kiraz Koşusu için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, programdaki konuşmasında, "Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz Kiraz Koşusu bizler için ayrı bir heyecan. İlk düzenlediğimizde gerçekten güzel görüntüler ortaya çıktı. Hem profesyonel koşucular hem halk koşumuz hem de çocuk koşumuz renkli geçti. Bu yıl da Hereke’de düzenleyeceğiz. Tarihle iç içe bir koşu olacak. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve tüm vatandaşlarımızı ve sporcularımızı bekliyorum" dedi.

"Spor dostu ilçeyiz"

Söğüt, Körfez’in spor dostu bir ilçe olduğunu belirterek, "19 branşta eğitim veriyor, binlerce gencimize spor imkanı sunuyoruz. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübümüzle de 15 branşta ulusal ve uluslararası yarışmalarda yer alıyoruz. Gerçekten de güzel sonuçlar aldık. Rugby, yüzme ve birçok branşta milli takıma sporcular yetiştirdik. Başarılarıyla da göğsümüzü kabartıyor" diye konuştu.

Farklı illerden gelen sporcular, Başkan Söğüt’e düzenlenecek Kiraz Koşusu ve atletizme verdiği desteklerden dolayı çeşitli hediyeler takdim etti. Konuşmaların ardından bu yıl gerçekleştirilecek olan koşuyla ilgili olarak sunum gerçekleştirildi.