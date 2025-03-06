Körfez’de çöp kenarlarına bırakılan katı ve hacimli atıklar toplanıyor.

Körfez Belediyesi, cadde ve sokak temizliğini titizlikle yürütürken, bunun yanı sıra katı ve hacimli atıkları da toplamaya devam ediyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çöp kenarlarına bırakılan katı ve hacimli atıkları alarak kentin görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor.

Rutin yapılan temizlik çalışmaları ile hacimli atıkları da toplayan ve geri dönüşümle kullanıma kazandıran Körfez Belediyesi, atıkların sokağa atılmaması konusunda vatandaşların daha duyarlı davranması konusunda bilgilendirmede bulundu.

Yetkililer, vatandaşların Körfez Belediyesi Çağrı Merkezi’ni arayarak atıkların alınması için talep oluşturmasını istedi.