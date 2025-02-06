Körfez Belediyesi, hafta sonuna kadar etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili tüm önlemleri aldı.

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan, 12 JCB kepçe, 4 tuzlama kamyonu, 2 greyder, 6 pikap ve 90 personelin yer aldığı kar timi, ilçe genelinde mesaisini sürdürüyor. Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte özellikle kentin kuzey bölgelerinde ekipler tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştirdi. Yetkililer, vardiya sistemine göre ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.