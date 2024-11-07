Körfez’de son bir yıl içerisinde 19 kaçak yapı yıkıldı.

İmara aykırı olduğu tespit edilen yapılara yönelik denetimlerini sıklaştıran Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, planlı yapılaşma için çalışmalarını sürdürüyor. Kaçak yapılaşmaya göz yummayan Yapı Kontrol birimi ekipleri tespit ettikleri kaçak yapıları mühürleyip gerekli işlemleri başlatıyor.

Son bir yıl içinde 19 kaçak yapı yıkıldı, bunun 10 tanesini kırsal alanlarda gerçekleştirdi. Kırsal alanda son bir haftada 2 kaçak yapının yıkımını gerçekleştiren ekipler, beton atılarak üzerine konulan prefabrik yapıları da tek tek tespit ederek kaldırılmalarını sağladı.