Körfez’de Karayakuplu köyünde izinsiz olarak yapılan kaçak yapının yıkımını gerçekleştirildi.

İmara aykırı olduğu tespit edilen yapılara yönelik denetimlerini sıklaştıran ve bu doğrultuda adımlar atan Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, planlı bir yapılaşma için çalışmalarını sürdürüyor. Kaçak yapılaşmaya göz yummayan Yapı Kontrol birimi ekipleri tespit ettikleri kaçak yapıları mühürleyip gerekli işlemleri başlatıyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Karayakuplu köyünde izinsiz olarak yapılan kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Yasal süreç ile birlikte yürütülen çalışmaları kapsamında imara uygun olmayan yapı, gerekli güvenlik önlemleri alınarak yıkıldı.