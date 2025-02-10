Körfez Belediyesi, kar yağışı ve buzlanmaya karşı önlemlerini aldı. Karla mücadele timi yolların açık kalması için kesintisiz çalışırken, muhtemel araç arızalarına karşı da bakım ve onarım ekipleri hazır bekledi.

Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde ve kırsal alanlarda 7/24 görev yürüten ekipler, ulaşım akslarının sürekli açık kalması için çalışma yaptı. Karla mücadele yürüten ekipler dışında muhtemel arızalara karşı hazır bekleyen de ekipler vardı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürüten araçlarda oluşabilecek arızalara karşı da hazır kıta bekledi. Gerek sahada gerekse de atölye içerisinde araçların bakım ve onarımları dışında kaynak işlemleri de ekipler tarafından gerçekleştirildi.