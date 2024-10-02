Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Barbaros’ta vatandaşlarımızın taşınacağı yeni konutlar yüzde 90 tamamlandı. Şimdi sıra Kabakoz bölgemizde. Rezerv alan onayı Bakanımızın önünde" dedi.

Körfez Belediyesi’nin ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 15 gündem maddesi tek tek görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında ilçede yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi de aktaran Başkan Söğüt, kentsel dönüşümle ilgili olarak Barbaros Mahallesi’nden taşınacak vatandaşlar için yapılan konutlarda sona gelindiğini, yüzde 90 oranında tamamlandığını belirtti.

Yıl sonu itibariyle de konutların teslim edilebilir duruma geleceğinin altını çizen Başkan Söğüt, "Tabii Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve Bakanımıza ayrıca teşekkür etmemiz lazım. Bu konuda büyük destekleri oldu. Sırada Kabakoz bölgesi var. Kentsel dönüşüm faaliyetleri gerçekten uzun zaman süren çalışmalar. Kabakoz bölgesiyle ilgili de adımlar attık. Rezerv alan onayı Bakanın önünde. Onaylandığı an vatandaşlarımızla görüşerek onların konutları yapılarak taşınma sürecini başlatacağız" dedi.

İlçedeki altyapı çalışmaları hakkında da bilgi aktaran Başkan Söğüt, "Altyapı bizim geçtiğimiz dönem en fazla yatırım yaptığımız konu. Adeta mahallelerimizin büyük kısmını bitirdik, sadece 4 mahallemiz kaldı. Tabii altyapı bitti. ’Sorun yaşamayacağız’ demek de yanlış. Büyük sorunları aştık. Şimdi Mimar Sinan Mahallemize başlayacağız. Oradaki altyapı zorlu bir süreç olacak. Atalar Mahallesi’nde de ana cadde kısmına gireceğiz. Esentepe Kuzey Mahallelerine de girmeyi hedefliyoruz. Bu dönem altyapıyı tamamladığımız dönem olacak. Geçen dönem 2 milyar TL’nin üzerinde bir yatırımla içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon olarak 500 kilometrelik hat döşendi. Bu çalışmanın başka bir örneği yok" dedi.

Toplantıda ayrıca gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı.