29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 99. yıl dönümünde Körfez’de coşkuyla kutlanırken tören renkli görüntülere sahne oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 99. yıl dönümünde Körfez’de coşkuyla kutlanırken tören renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyet’in 99. yılı, Körfez ilçesinde Alpaslan Türkeş Spor Kompleksi’nde kutlandı. Renkli görüntülerin sahne olduğu törene kaymakam Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, askeri erkan, ilçe müdürleri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında konuşan Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, "Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümü hepimize kutlu olsun. Yüce Türk milletin tarihin her döneminde iz bırakan kültürü ile bağımsız yaşamış ender uluslardan birisi olmuştur" dedi.

Kaymakam Bilgin’in konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, müzik dinletisi gerçekleştirildi. Jimnastik gösterilerinin ardından da sosyal ve kültürel yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından halkoyunları ekibi, gösterilerini gerçekleştirdi.