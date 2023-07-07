Körfez Belediyesi tarafından yaz boyunca her gün bir mahallede gerçekleştirilen çocuk şenliklerinin son adresi Barbaros Mahallesi oldu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen program çerçevesinde çocuklar General Edip Bayoğlu İlkokulu bahçesine kurulan oyun grupları ile keyifli dakikalar yaşadı. Animasyon ekibinin gösterileri sonrasında da birlikte eğlenen çocuklar, çeşitli yarışmalar ve etkinlikler ile keyif dolu bir gün geçirdi. Barbaros Mahallesi sakinleri de düzenlenen etkinlikten dolayı Körfez Belediyesi’ne teşekkür etti. Program sonrasında da çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.