Körfez Belediyesi’nin her akşam bir mahallede düzenlediği "Çocuk Şenliği" etkinlikleri devam ediyor. Oyun grupları ile eğlenen çocuklar, palyaço ve animasyon ekibiyle şarkılar söyleyip, dans ediyor.

Körfez Belediyesi’nin her akşam bir mahallede düzenlediği "Çocuk Şenliği" etkinlikleri devam ediyor. Oyun grupları ile eğlenen çocuklar, palyaço ve animasyon ekibiyle şarkılar söyleyip, dans ediyor.

Şenliklerin son durağı İlimtepe, Barbaros ve Hereke Kışladüzü Mahallesi oldu. Maskotların renk kattığı etkinlikte çocuklar hazırlanan oyun grupları ile doya doya eğlendi. Yarışmaların düzenlendiği, müzikli oyunların oynandığı etkinliklerde mahalleler, çocukların neşeli sesleri ile inledi. Etkinliklere katılan Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Çocuklarımız mutlu olsun diyerek ilçemizin tüm mahallelerinde bu etkinlikleri düzenliyoruz. Çocuklarımızın mutluluğunu görünce doğru bir iş yaptığımızı daha iyi anlıyoruz. Pandemi gibi bir süreç sonrası çocuklarımızın gönüllerinde eğlenmesi bizleri de mutlu ediyor" dedi.