Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, belediye başkan yardımcıları ve koordinatörlerle bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, belediye başkan yardımcıları ve koordinatörlerle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, yol ve kaldırım düzenlemeleri, altyapı çalışmaları, park ve yeşil alan projeleri, sosyal ve kültürel yatırımlar gibi birçok konu değerlendirildi. her noktasında vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Söğüt, "Körfez’i daha modern, daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için ekiplerimizle sahadayız. Yapımı süren projeleri yakından takip ediyor, yeni projeler için planlamalarımızı yapıyoruz. Hemşehrilerimizin beklentilerini biliyoruz. Mahallelerimizde hizmet seferberliğimizi sürdüreceğiz. Belediyecilik, sadece yol yapmak, bina inşa etmek değildir. Gönül belediyeciliği anlayışıyla, vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Toplantının sonunda başkan yardımcıları ve koordinatörler sahada yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi vererek, projelerin ilerleyişi hakkında Başkan Söğüt’ü bilgilendirdi.