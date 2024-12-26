Körfez Belediyesi, ilçede bulunan amatör spor kulüplerine verdiği desteği bu sene de devam ettirdi. Toplamda 2 milyon 375 bin TL’lik nakdi destek sağlandı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçede bulunan amatör spor kulübü başkan, yönetici ve teknik heyetleri ile bir araya geldi. Açılışta konuşan Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ali Osman Baş, ilçede 6 bin lisanslı sporcu olduğunun altını çizerek, bu sayının artması, sporun tabana daha da fazla yayılması için Başkan Şener Söğüt’ün destekleriyle çalışmaları sürdüreceklerini belirtti. KASKF Başkanı Murat Aydın da konuşmasında, "Bu destek kulüplerimize olduğu kadar çocuklarımıza da yapılıyor. Kulüplerin sportif anlamda var olabilmesi, eğitimleri devam etmesi için önemli bir destek. Başkanımız Şener Söğüt’e bu anlamda büyük teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Toplam 2 milyon 375 bin TL’lik destek sunacağız"

Başkan Şener Söğüt ise desteklerin devam edeceğini belirterek, "Bu yıl toplam 2 milyon 375 bin TL’lik bir destek sunacağız. Bugüne kadar verdiğimiz nakdi destek de 6 milyon TL’ye yakın bir rakam. Tabii bunun dışında tesis, ulaşım, çamaşırhane desteğimiz de oluyor. Elimizden geldiği kadar kulüplerimizin yanındayız. Tesis noktasında ilçemizin eksikleri var. Bu noktada da çalışmalarımız sürüyor. En büyük eksiklerden birisi kuşkusuz seyirci kapasiteli bir spor salonu. İnşallah yeni yılla beraber ihalesini gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ise "Kulüplerimizi ve faaliyetlerini yakından takip ediyorum. Zaman zaman da bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. İlçemiz lisanslı sporcu sayısı bakımından da gerçekten iyi bir noktada. Bu tür desteklerle de daha da yukarıya çıkacağına eminim. Bu anlamda Belediye Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.