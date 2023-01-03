Körfez Belediyesi, 2022 yılında tehlikeli maddelerle kontamine olmuş 5 ton 680 kilogram atığı topladı.

Körfez Belediyesi, 2022 yılında tehlikeli maddelerle kontamine olmuş 5 ton 680 kilogram atığı topladı.

Körfez Belediyesi, yıl genelinde ilçe genelinde yaptığı çalışma ile tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalaj atıklarını da içeren 5 ton 680 kilogram tehlikeli atık topladı. Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezi’nde toplanan ambalaj atıkları muhafaza edildi ve imha edilmek üzere İZAYDAŞ’a gönderildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yıl boyunca çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "Toplanan 5 ton 680 kilogram atık, İZAYDAŞ A.Ş.’ye bertaraf edilmek üzere gönderildi. Bu atıkların doğaya ve çevreye verdiği zararları en aza indirilmesi için çalışma yürütüyoruz" denildi.