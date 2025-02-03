Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlimtepe’de TOKİ iş birliği ile 400 dönümlük alanda hayata geçirilen ’İlimtepe Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Son dokunuşların gerçekleştirildiği bölgede çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Söğüt, "Çalışmalar sona doğru geldi. Çevre düzenlemesi ve küçük eksikliklerin giderilmesi konusunda arkadaşlar çalışma yürütüyor. Tamamen bittiğinde manzarası, doğal güzellikleri ve havası ile ilçemize ayrı bir hava katacak" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 400 dönümlük alanda inşa edilen ve çevre düzenlemesinin devam ettiği ’İlimtepe Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Çalışmaların büyük oranda bittiği, spor tesislerinin kullanıma hazır hale geldiği, yürüyüş yolları ve tesislerin tamamlandığı projede peyzaj düzenlemeleri ile ince işçilikler kaldı. İki bölümden oluşan Millet Bahçesi’ni ayıran yoldan vatandaşların geçmesi için tasarlanan köprünün de montajı tamamlandı. Başkan Söğüt, "En kısa sürede tamamlayıp milletimizin hizmetine sunacağız. Çevre düzenlemesi ve küçük eksikliklerin giderilmesi konusunda çalışıyoruz. Tamamen bittiğinde manzarası, doğal güzellikleri ve havası ile ilçemize ayrı bir hava katacak" ifadelerini kullandı.