Körfez Belediyesi, Kutluca köyündeki 3 kaçak yapının yıkım çalışmalarını tamamladı.

Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar çerçevesinde özellikle kırsal alandaki kaçak yapılaşmalara göz yumulmuyor. Ekipler son olarak Kutluca köyündeki kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Yasal süreç ile birlikte yürütülen yıkım çalışmaları çerçevesinde 3 kaçak yapı yıkılırken, izinsiz durumdaki konteynerler kaldırıldı ve kaçak sundurmalar da yıkıldı. Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, kaçak yapılarla mücadelenin devam edeceğini belirtti.