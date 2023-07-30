Körfez’de düzenlenen toplu sünnet şöleninde 152 çocuk sünnet edildi.

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen sünnet şöleni, Yarımca Alparslan Türkeş Spor Kompleksinde düzenlendi. Öncesinde Tütünçiftlik Kültür Merkezi önünde bir araya gelen çocuklar, üstü açık araçlarda şehir turu yaptı ve vatandaşları selamladı. Konvoy sonrasında sünnet çocukları, kendileri için hazırlanan Yarımca Alparslan Türkeş Spor Kompleksine geldi. Burada eğlence alanında oyun grupları ile eğlenen çocuklar, illüzyon ve şov gösterilerini izledi. Programda ayrıca çocuklar ve aileler için yemek ve dondurma ikramları yapıldı.

Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda dualar edildi. Dua sonrasında kürsüye gelerek çocuklara seslenen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Tüm çocuklarımıza maşallah diyerek başlamak istiyorum. Hepinize maşallah. Bugün özellikle sahaya girdiğimde sünnet olmanın mutluluğunu ve heyecanını gözlerinizden okudum. Sizler kadar ailelerinizde de mutluydu. Bir insanın hayatında önemli anlar vardır bu da onlarda birisi. Biz de belediye olarak çocuklarımıza, ailelerimize bu sevinci yaşatmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tabii Körfez Belediyesi olarak birçok hizmet yapıyoruz ama belediyecilik hizmetleri dışında gönüllere dokunan hizmetler de yapıyoruz. Bizi en fazla mutlu eden hizmetler de bunlar. Gönüllere dokunmaya devam edeceğiz" dedi.

Çocuklar için eğlence dolu bir yaz planladıklarını belirten Başkan Söğüt, "Her gün bir mahallemizde çocuk şenliklerimiz var. Ağustos ayında da bu devam edecek. Siz gülün, eğlenin. Çünkü biz sizler güldükçe daha çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.