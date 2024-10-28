Körfez’de pazar günü yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen noktalara 1 günde toplamda 500 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilk olarak Yeniyalı ile Hacı Osman Mahallelerini bir birine bağlayan Hızır Reis Caddesi’nin D-100 yan yol kısmında asfalt serimi gerçekleştirdi. Pazar günü gerçekleştirilen çalışma kapsamında önce kazıma işlemi yapıldı ardından 200 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bunun yanı sıra Barbaros Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda da asfalt serimi yapıldığını belirtti. İlçe genelinde 1 günde toplamda 500 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.