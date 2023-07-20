17-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen ziyaretlerde heyette yer alan Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu Ortadoğu ve Körfez Ülkeleri Türkiye’nin bütün sektörleri için en önemli pazardır, ziyaretlerimizin ülkemize önemli dönüşler yapacağına inanıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyet Körfez Ülkelerine yönelik 17-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik gerçekleştirilen resmi ziyaretlerini tamamladı. Resmi heyette yer alan Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu gerçekleştirilen ziyaretlerin verimli geçtiğini ifade ederek birçok sektör için olduğu gibi hububat bakliyat ve mamulleri sektörü için de Ortadoğu ülkelerinin en önemli pazarlar olduğunu ifade ederek “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Körfez Ülkelerine yönelik gerçekleştirilen ve verimli geçen ziyaretlerin ülke ekonomimize çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bizler de Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörü olarak Körfez Ülkelerine yönelik gerçekleştirilen bu önemli ziyaretlere TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanımız Ahmet Tiryakioğlu ve DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Acar ile birlikte katıldık. Ziyaret ettiğimiz ülkelerdeki iş insanlarıyla karşılıklı görüşmeler yaparak bölgeye gerçekleştirilen ihracatımızın arttırılmasına yönelik temaslarda bulunduk” ifadelerini kullandı.

Körfez Ülkelerine İhracatımız Önemli Oranda Artış Bekliyoruz

2023 yılının ilk altı aylık sürecinde Hububat sektörümüzden Türkiye genelinden Ortadoğu ülkelerine yönelik gerçekleştirilen 2 milyar dolarlık ihracatın 791 milyon 692 bin dolarlık bölümünün Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyeleri tarafından ihraç edildiğine de dikkat çeken Başkan Celal Kadooğlu yaptığı değerlendirmede “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirilen ziyaretler çerçevesinde gittiğimiz Suudi Arabistan’a 2023 yılının ilk altı aylık sürecinde Bölgemizden 34 milyon 260 bin dolarlık, Birleşik Arap Emirliklerine 14 milyon 740 bin dolarlık ve Katar’a ilk altı ayda 7 milyon 651 bin dolarlık sektörümüz iştigal alanına giren ürünlerden ihracat gerçekleştirilmiştir. Elbette Ortadoğu’nun en önemli ülkeleri arasında yer alan bu ülkelere yönelik ihracatımızın yapılan ziyaretlerin ardından katlanarak artacağına inancımız sonsuzdur. Körfez ülkelerine ülkemizin bütün sektörleri önemli ihracatlar gerçekleştirmekte olup önümüzdeki süreçte yapılan görüşmeler yönünde yeni iş bağlantıları ve işbirlikleri ile ülke ekonomimize olumlu dönüşler olacaktır. Bu anlamda bizlere rehberlik yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve bakanlarımızla organizasyonda büyük emekleri geçen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkan ve yönetimine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.