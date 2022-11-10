Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Körfez ülkeleriyle ticarette yeni bir açılım süreci başladığını söyledi. Birkaç yıl öncesi Türkiye’nin Kuveyt ile çok daha geniş denebilecek ekonomik ilişkilerinin olduğunu hatırlatan Aşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Körfez ülkeleriyle yeni bir ticari açılım sürecinin başlatıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Körfez ülkeleriyle ticarette yeni bir açılım süreci başladığını söyledi. Birkaç yıl öncesi Türkiye’nin Kuveyt ile çok daha geniş denebilecek ekonomik ilişkilerinin olduğunu hatırlatan Aşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Körfez ülkeleriyle yeni bir ticari açılım sürecinin başlatıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan; 2022 Kültür Başkenti seçilen Bursa’nın Kuveyt’te düzenlenen Bursa Tanıtım ve Yatırım Günleri programında "Yeni Türkiye Ekonomi Modeli" konulu sunum yaptı. Sunum sonunda basın açıklaması yapan Aşan, birkaç yıl öncesine kadar Türkiye’nin Kuveyt ile çok daha geniş denilebilecek ekonomik ilişkilerinin olduğunu hatırlattı.

Türkiye’nin Kuveyt’ten ciddi yatırımcı çektiğini anlatan Aşan, "Araya bir süreç girdi. Kuveyt’in birtakım çekinceleri olduğunu biliyoruz. Onları birkaç kere bizlere ilettiler. Bu konuda birtakım çalışmalar yapıldı. Kuveyt tarafıyla da bir irtibat yürütüldü. Orada bir ilerleme olduğunu görüyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Körfez’e yeni bir açılım süreci başladı. Şimdi buradan da tabii önemli bir potansiyel anlaşılıyor. Körfez ülkeleri bir sürece girdiklerinde beraber takip ederek devam ediyorlar. Biz Suudi Arabistan da dahil olmak üzere; Katar zaten önemli bir yatırımcı biliyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri yine Türkiye’de önemli yatırımcı ülkelerden biri. Buradaki hareketlenmenin beraberinde Kuveyt’te de bir hareketlenme oluşturacağını düşünüyoruz açıkçası. Buradaki temaslar da çok artmış durumda. Onlar da bir ara biraz durağanlaşmıştı. Şimdi o temaslar da arttı."

"Katılım finans tarafında yeni bir aktör olabilir"

Aşan, enerji ihracatçısı Körfez ülkelerinde ciddi bir fon biriktiğini vurgulayarak, "Körfez dışı ülkelerde mesela bizim gibi ülkelerde; kur ve benzeri gibi birtakım sebeplerden dolayı varlık değerleri olması gerekenin bir miktar altında. Bu onlar için bir fırsat. Hareketlenmenin başlangıcı olması açısından yeni yatırımcıların önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten bu hareketlenme olduğunda Türkiye’deki varlık fiyatları da zaten olması gereken seviyeleri hızlıca çıkacaktır." ifadesini kullandı.

Kuveytlilerin en büyük ilgisinin gayrimenkul alanında olduğunu belirten Aşan, "Kuveytliler biraz daha o anlamda belki "garanti yatırımcı" diye düşünülebilir. Şunu da ekleyelim Türkiye’deki en büyük katılım finans kurumu Kuveyt Türk yani Kuveyt sermayesi. O yüzden büyük ihtimalle hareket ilk orada olacaktır. Yani gayrimenkul tarafı yine hızlanacaktır ama bunun beraberinde ben bu finans tarafında da bir hareketlenme olabileceğini düşünüyorum. Katılım finans tarafında yeni bir aktör olabilir. Yani bu düşünülebilir. Reel sektör üretimi tarafında Kuveytlilerinin çok ciddi bir atağı yok"diye konuştu.