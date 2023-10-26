Körfez Ticaret Odası eylül ayı meclis toplantısı öncesi Mustafa Kemal Atatürk’ün, milli mücadele dönemine ait fotoğraf sergisi açıldı.

Körfez Ticaret Odası’nda, milli mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk’ün çekilmiş fotoğraflarından oluşan resim sergisi açıldı. Tarihçi yazar Volkan Şenel, “Kocaeli’den Cumhuriyete Uzanan Yol” isimli söyleşide, milli mücadele dönemini görseller eşliğinde anlattı. Şenel daha sonra kaleme aldığı "Atlas Üzerinden Düşler Kurmak" kitabını imzaladı. Öte yandan, Körfez Ticaret Odası’nın eylül ayı meclis toplantısı da gerçekleştirildi. Rusya’dan gelen Ural Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası üye firmaları ile B2B görüşmeler gerçekleştirildi. Karşılıklı ticaretlerini geliştirebilmek adına istişare edilirken, yeni iş fırsatları ve iş birlikleri hakkında paylaşımda bulunuldu.

“Filistin bizim değerlimiz, ilk Kabe’miz”

Toplantıda konuşan Oda Başkanı Recep Öztürk, “Savaşı kınıyoruz. Filistin bizim değerlimiz, bizim ilk Kabe’miz. Orası daha dün dünyanın en huzurlu şehriydi. Biz Türkler Filistin cephesinde binlerce şehit verdik. Filistin’deki soykırım derhal durdurulsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız bütün Türkiye’ye kutlu olsun. Cumhuriyet 29 Ekim 1923 taçlandı. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları onlara rahmet diliyoruz” dedi.