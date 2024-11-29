Körfez Ticaret Odası (KTO) kuruluşunun 25’inci yılını kutladı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Londra, Paris’te ticaret odaları nasıl standartlarda hizmet veriyorsa Körfez Ticaret Odamız da aynı standartta hizmet veriyor. Odamızın verdiği hizmette beş yıldız” dedi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, bölgenin ticari faaliyetlerinde kritik rol oynayan Körfez Ticaret Odası, 25’inci yılını kutladı. KTO Başkanı Recep Öztürk, ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak ve üyelerinin mesleki faaliyetlerini uygun yürütüleceğini dile getirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Rifat Hisarcıklıoğlu, KTO’nun hizmet kalitesinin Londra ve Paris’teki ticaret odalarıyla eşdeğer olduğunu söyledi.

“Birliğimizin vizyonuyla iş ağını geliştirmek için faaliyetlerde bulunuyoruz”

KTO’nun 25’inci kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden KTO Başkanı Recep Öztürk, “Bundan 25 önce 635 üye firmayla kurulan ve her geçen gün üye sayısını daha da arttıran odamızın 25. yıl dönümünü kutlayacağız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’mizin ve değerli başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun önderliğinde üyelerimizin gelişmesini sağlamaya devam ediyor. Üyelerimizin iş hayatında daha hızlı aksiyon almalarına yönelik faaliyetler gerçekleştiriyoruz, ülkemize daha fazla girişimci kazandırmak amacıyla önayak olan birliğimizin vizyonuyla iş ağını geliştirmek için faaliyetlerde bulunuyoruz” dedi.

“Odamızın verdiği hizmette beş yıldız”

KTO’nun hizmet kalitesini öven TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Eğer şehrinizi marka yapmak istiyorsanız ilimizin valisi, belediye başkanları, milletvekilleri, farklı görüşten milletvekilleri bugün aramızda bu çok büyük bir şans. Şehrimizin yönetici konumunda olan teşekkür ediyorum. Dünyada oda sisteminde bir yıldızlama vardır Londra, Paris’te ticaret odaları nasıl standartlarda hizmet veriyorsa Körfez Ticaret Odamız da aynı standartta hizmet veriyor. Odamızın verdiği hizmette beş yıldız. Biz ahilik geleneğinden geliyoruz, ahilik kültüründe tüccarlar arasındaki anlaşmazlığı ahi ocağı çözerdi, biz mahkemeler yoluyla çözmeye başladık. Önceden 4 yıl süren davalar şu anda 3 ayda çözülmeye başladı” şeklinde konuştu.

“Kuruluşundan beri önemli hizmetler yaptı”

Körfez Ticaret Odası’nın önemli hizmetler yaptığını dile getiren TBMM 64. Dönem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Körfez Ticaret Odası kuruluşundan beri önemli hizmetler yaptı. Dünya bir belirsizlik içine girdi ve ticaret savaşları devam ediyor. Bu dijital çağda, bizim olayı tribünden seyretme lüksümüz yok bunun için de yapmamız gereken sadece sermayemizi birleştirmek değil akıllarımızı da ortaklaştırmak ve ticaret erbabı olarak istişare etmek ve yeni çağda bir oyuncu konumuna gelebilmek bunun için de ticaret odalarımız çalışma yapmak durumunda” diye konuştu.

“Geçen yıl Kocaeli’ye 90 bin kişi göç etti”

İş adamlarının problemlerine çözüm üreterek ilerlediklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kocaeli, Türkiye’nin lokomotif şehri, çok hızlı büyüyoruz. Geçen yıl Kocaeli’ye 90 bin kişi göç etti. Her yıl ortalama olarak 40-50 bin kişi göç alıyoruz yani her yıl Kocaeli içinde yeni bir şehir kuruluyor. Yeni bir dünya kuruluyor ve bu dünyada Türkiye’nin yerini sağlam bir şekilde alması gerekiyor ve burada belediyeler kolaylaştırıcı faaliyetler gerçekleştirmesi gerekiyor. Hangi alanda ne kadar kaynak ayıracağımızı iyi düşünmemiz lazım. Biz iş adamlarımızın problemlerine çözüm üreterek ilerliyoruz” dedi.

Düzenlenen programına; AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Harun Özgür Yıldızlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti 25. Dönem Milletvekili Cemil Çiçek, TBMM 64. Dönem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Körfez İlçe Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut ve oda üyeleri katıldı.