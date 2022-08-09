Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Şirinyalı Mahallesi’nde çelik yaya üst geçidi yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Şirinyalı Mahallesi’nde çelik yaya üst geçidi yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Şirinyalı Mahallesinde yapılması planlanan çelik yaya üst geçidinin projesi hazırlandı ve ihale aşamasına gelindi. Önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak çelik yaya üst geçidin yapımına ihalenin sonuçlanması ve yer teslimi sonrası başlanması planlanıyor. Mevcut üst geçidin devamı niteliğinde yapılacak üst geçit ile TEM Otoyolu üzerinde bulunan durakta inen vatandaşların tren yolunun üzerine inşa edilecek yeni yaya üst geçidi ile sahile ulaşım imkanı sağlanacak.

Yeni üst geçit 70 metreküp hazır beton, 9 ton nervürlü donatı çeliği kullanılarak inşa edilecek.