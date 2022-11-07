Körfez’de bu yıl hizmete giren sanat merkezinde eğitim gören öğrenci sayısı 350’ye ulaştı.

Körfez’de bu yıl hizmete giren sanat merkezinde eğitim gören öğrenci sayısı 350’ye ulaştı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, bu yıl hizmete açılan ve 350 öğrencinin eğitim aldığı sanat merkezini ziyaret etti. İlk olarak eğitmenlerle bir araya gelen Başkan Söğüt, daha sonra resim, piyano, keman ve gitar eğitiminin verdiği derslikleri inceledi ve burada eğitim gören gençlerle sohbet etti.

Gençlerin dersini izleyen Başkan Söğüt, "Ne olursa olsun hayatınızın bir yerinde sanat mutlaka olsun. Oldukça önemsediğimiz böylesi projeyi Körfez’imize kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Gençlerimizin kurslara da ilgisi oldukça fazla. Şu an 350’ye yakın öğrencimiz eğitim görüyor. Bir o kadar da talep var. Sanat merkezimizi büyüterek, sporda olduğu gibi çocuklarımızın sanata ulaşımını da kolaylaştıracağız. Gösterilen ilgi, bizler için farklı bir mutluluk kaynağı. Eğitim ve sosyalleşme, her yaşta çok önemli" dedi.