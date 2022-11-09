Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Devlet Hastanesi ek hizmet binası, 30 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi, 2023 yatırım programına alındı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Devlet Hastanesi ek hizmet binası, 30 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi, 2023 yatırım programına alındı" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt; AK Parti Milletvekilleri Emine Zeybek, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ve Sami Çakır ile birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti. Ziyaretin gündemi ise Körfez’de yapılması planlanan Devlet Hastanesi ek hizmet binası ve diğer sağlık projeleri oldu.

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Başkan Şener Söğüt, "Uzun yıllardır Körfez’in beklediği bir projeydi. Aslında bizler gerekli hazırlıkları yapmıştık. Sağlık Bakanlığımızın yatırım programına almasını bekliyorduk. AK Parti Kocaeli Milletvekillerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Arada köprü oldular ve yatırım programına alınması için ciddi bir emek gösterdiler. Ek hizmet binası dışında iki proje de yatırım programına alındı. Mevcutta bir ağız diş sağlığı merkezimiz var ama Körfez için yetersiz kalıyordu. Nüfusu her geçen gün artan bir ilçeyiz. Onun yerine 30 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılacak. Ayrıca ilçemize bir de Sağlıklı Hayat Merkezi kazandıracağız. Bu iki proje de hemen başlayacak" dedi.

Tam donanımlı olacak

Körfez Devlet Hastanesi’ne yapılacak ek hizmet binası tam donanımlı olacak. Proje içerisinde ameliyathane, yoğun bakım, resüsitasyon odası, hasta muayene alanları, müşahede odası, müdahale odası, bekleme alanları, görüntüleme ünitesi, travma odası, laboratuvar ve kan alma odası gibi birimler de bulunacak.