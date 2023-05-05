Körfez Belediyesi, EYT’den emekli olacak olan personeller için sevindirici adımı attı. Erken yaşta emeklilik hakkını kullanan belediye personellerinin, kıdem tazminatları ve emekliliğe ilişkin tüm hakları tek kalemde hesaplarına yatırılacak.

Körfez Belediyesi, belediyeden emekli olmaya hak kazanan personellerinin kıdem, izin, teşvik ikramiyeleri ve yolluk ödemelerinin (kadrolu işçiler) çalışmalarını tamamladı. Bu bağlamda, ödemeler tek kalemde EYT’lilerin hesaplarına yatırılacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Nasıl ki belediyede beraber yol yürüdüğümüz, çalıştığımız arkadaşlarımızın maaşlarına gerekli zammı ve düzenlemeyi yaptıysak, aynı çalışmayı belediyemizden emekli olacak işçilerimiz için de yapıyoruz. EYT’den emekli olacak arkadaşlarımız için, ilgili birimlerimiz süreci titizlikle yürüttü. Bugün itibari ile kıdem tazminatları ve emekliliğe ilişkin tüm hakları tek kalemde işçilerimizin hesaplarına yatırılacak. Hayırlı ve uğurlu olsun. Belediyemizde emeği olan ve çalışma hayatlarını emeklilikle taçlandıran tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kendilerine ve ailelerine yeni yaşamlarında mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.