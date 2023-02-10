Körfez Belediyesi, Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerde yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Körfez Belediyesi, Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerde yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Körfez Belediyesi, tarihin en büyük depremlerinden olan Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkisi altına alan depremde afet bölgesinde yaraların sarılması için var gücüyle çalışmasını sürdürüyor. Olayın yaşandığı ilk günden itibaren her türlü adımı atan Körfez Belediyesi, bölgeye toplam 25 tır yardım malzemesi gönderirken, 2 milyon TL’lik de nakdi yardım sağladı.

Kahramanmaraş’ta AFAD İl Koordinasyon Merkezi’nde görevlendirilen Belediye Başkanı Şener Söğüt ise dün itibariyle 89 personel ile bölgeye ulaştı. 89 personel ile birlikte 2 ekskavatör, 2 kazıcı yükleyici, 2 çekici, mobil aşevi, 5 kamyonet, akaryakıt aracı, 5 minibüs ve binek araçlar ile seyyar cenaze aracı da bölgede görev almaya başladı. 8 çoklu seyyar tuvalet ve duş, 250 uyku tulumu, 2 büyük çadır, 5 jeneratör de ekipler tarafından bölgeye götürüldü. Başkan Söğüt bölgeye ulaşan ekiple bir araya geldi, yaraların sarılması için canla başla çalışacaklarını belirtti.

Nazende’ye ait mobil ikram aracı da aşevi gibi hizmet vermeye başladı. Kahramanmaraş’ta Çarşı Plaza bölgesinde konuşlandırılan araç ile vatandaşlara sıcak çorba, çay, ekmek ve yemek verilmeye başlandı. Ayrıca ikram aracı yanına jeneratör de kuruldu ve vatandaşların faydalanması sağlandı.