Körfez Belediyesi personeline yönelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından “Afet Farkındalık Eğitimi” düzenlendi. 5 gün sürecek eğitim ile afet ve acil durum yönetimi konusunda farkındalık oluşturulması planlanıyor.

Körfez Belediyesi personeline yönelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet Zararlarını Azaltma ve Planlama Şube Müdürlüğü Eğitim Şefliği tarafından “Afet Farkındalık Eğitimi” düzenlendi. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen eğitime Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet Zararlarını Azaltma ve Planlama Şube Müdürü Ahmet Özdemir de katıldı.

Eğitim 5 gün devam edecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet Zararlarını Azaltma ve Planlama Şube Müdürlüğü Eğitim Şefliği eğitmenleri tarafından personele afet sırasında ve afet sonrası için yapılması gereken hazırlıklarla ilgili olarak bilgilendirmelerde bulunuldu. Ana hizmet

binasında gerçekleştirilen eğitim, 5 gün boyunca Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve diğer dış birimlerle de devam edecek.