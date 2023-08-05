Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklarda zamanla deforme olan oyun gruplarını yeniliyor.

Körfez Belediyesi, ilçedeki parklardaki deforme olan oyun gruplarını yenileyerek çocukların güvenliğini sağlıyor. Son olarak Hacı Osman Mahallesi’ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Parkı’nda gerçekleştirilen yenileme çalışmasıyla parktaki değişim gözle görülür hale geldi.

Oyun gruplarının deformasyonuna karşı yaz aylarında düzenli denetimler yapan belediye yetkilileri, gerekli yenileme çalışmalarını hassasiyetle yürütüyor. Yenilenmiş park alanı, çevre sakinlerinden olumlu tepkiler aldı.

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çocukların sağlıklı ve güvenli bir şekilde vakit geçirebileceği parkları oluşturmak için aktif bir şekilde çalışıyor. Parklardaki yenileme faaliyetleri, ilçenin yeşil alanlarını hem çocuklar hem de aileler için daha cazip kılıyor.