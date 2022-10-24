Samsun’da 93 yaşında vefat eden Kore gazisi düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun’da 93 yaşında vefat eden Kore gazisi düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde ikamet eden 3 çocuk babası Kore Gazisi Necati Ulukol(93), yakalandığı hastalığa yenik düşerek tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Gazi Ulukol için Büyük Cami’de öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Ulukol, askeri törenle Derecik Mezarlığındaki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun Emniyet Müdür Vekili Tolga Bostancı, İl Jandarma Komutanı jandarma Kd.Albay Ömer Ersever, Shr.Shh. Okl. ve Eğt.Mrk. Komutanı Topçu Kd. Albay Ahmet Uğurlu, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazinin ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.