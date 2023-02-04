Malatya’da, 100 yaşında olan Kore Gazisi Abdullah Tilbaç vefat etti.

Malatya’da, 100 yaşında olan Kore Gazisi Abdullah Tilbaç vefat etti.

Pütürge ilçesi Nohutlu Mahallesi eski muhtarı Kore Gazisi Abdullah Tilbaç, yaşlılık ve çok organ yetmezliğinden tedavi gördüğü Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde vefat etti.

Nüfus kaydında 1923 doğumlu görünen, ancak 110 yaşında olduğu belirtilen Kore Gazisi Tilbaç için Malatya şehir mezarlığında resmi tören düzenlendi. Törene, Vali Hulusi Şahin, askeri ve mülki erkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bazı parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Tilbaç ailesi ve kalabalık topluluk katıldı.

Tilbaç’ın cenazesi öğle namazına müteakip Pütürge ilçesi Nohutlu Mahallesinde defin edilecek.