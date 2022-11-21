92 yaşındaki vefat eden Kore Gazisi Niyazi Öğün Afyonkarahisar’da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

92 yaşındaki vefat eden Kore Gazisi Niyazi Öğün Afyonkarahisar’da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir’de yaşayan Afyonkarahisarlı Kore gazisi Niyazi Öğün 92 yaşında vefat etti. Yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybeden Öğün için kent merkezindeki Paşa Caminde askeri cenaze töreni gerçekleştirildi. Öğün kılınan cenaze namazının ardından Kocatepe Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze namazına, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, askeri erkan ile Öğün ailesinin sevenleri ve yakınları katıldı.