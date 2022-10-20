Ailesi cami bahçesinde taziyeleri kabul ederken, kılınan cenaze namazının ardından Kore Gazisi Ahmet Tikici’nin naaşı askeri tören ve dualar eşliğinde Kırtık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Tikici’nin Türk bayrağına sarılı cenazesi askerlerin omzunda Şehzadeler ilçesinde bulunan Yusuf Sedat Altıntaş Cami’ne (Kırtık Mezarlık Camii) getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Şehzadeler İlçe Müftüsü Adem Bodur, Manisa Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Kırlı, Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Şener Tarım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kore Gazisi Ahmet Tikici 90 yaşında hayatını kaybetti. Kore Gazisi Ahmet Dikici son yolculuğuna askeri tören ve dualar eşliğinde uğurlandı.

Manisa’da yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı 90 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Hacı Ahmet Tikici, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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