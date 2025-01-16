Manisa’daki evinde tek başına yaşayan ve son iki haftadır rahatsızlıkları bulunmasına rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmeyen 97 yaşındaki Kore Gazisi Duran Özkan, Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Başkanlığı Şehit ve Gazi Şube Müdürü Selçuk Yıldız’ın devreye girmesiyle hastaneye götürülerek tedavisi gerçekleştirildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan Manisa’daki evinde tek başına yaşayan 97 yaşındaki Kore Gazisi Duran Özkan’ın kendisiyle yakından ilgilendiklerini ve son 15 gündür yaşadığı bazı rahatsızlıklardan dolayı hastaneye gitmeye bir türlü ikna edemedikleri için durumu Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Başkanlığı Şehit ve Gazi Şube Müdürü Selçuk Yıldız’a bildirdiklerini anlattı. Gazi Kıyışkan, "Manisa’mızın değerli Kore Gazisi Duran Özkan Amca, yaklaşık 10-15 gündür halsizlik, iştahsızlık ve göz sağlığı sorunları nedeniyle zor günler geçirmekteydi. Evinde tek başına yaşamını sürdüren Duran Özkan Amca’nın sağlık durumu, komşuları, derneğimiz ve kamu kurumları tarafından yakından takip edilmekteydi. Ancak, hastaneye gitmeye bir türlü ikna edemedik. Kore Gazisi Duran Özkan Amca’nın hastaneye gitmeye ikna edilememesi üzerine, Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Başkanlığı Şehit ve Gazi Şube Müdürü Selçuk Yıldız girdi. Durumu Sayın Dr. Erol Karaca’ya aktardık. Sağ olsun, Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Erol Karaca, hemen bizzat gelerek Duran Amca’yı muayene etti ve sağlık durumunu yakından inceledi. Kendisi, Duran Özkan Amca’nın hastaneye gitmesi gerektiğini ve ilgili branşların uzman hekimlerinin değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Bu görüşmenin ardından, Manisa İl Sağlık Müdürü’nün yönlendirmesi ve önerisiyle Duran Özkan Amca, hastaneye gitmeye ikna oldu." dedi.

Kısa sürede Manisa Şehir Hastanesi’ne götürülen Duran Özkan’ın gerekli muayeneleri yapıldıktan sonra tedavi programı için eve geri getirdiklerini anlatan Başkan Kıyışkan, "Bu anlamlı ve güzel gelişmede emeği geçen herkese teşekkür etmek isteriz. Özellikle Manisa İl Sağlık Müdürü Sayın Uzm. Dr. Erol Karaca’ya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Başkanlığı Şehit ve Gazi Şube Müdürü Sayın Selçuk Yıldız’a, tüm sağlık çalışanlarına ve katkı sağlayan komşularımıza minnettarız. Gazilerimiz, milletimizin kahramanlarıdır. Onlara sahip çıkmak, minnet duygusunun bir gereğidir. Duran Özkan Amca gibi değerli gazilerimize gereken desteği vermek, sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir vefa borcudur. Gazilerimize sahip çıkmak, herkesin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.