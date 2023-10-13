İzmir’de 92 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Hüseyin Yücedağ, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir’de yaşayan 3 çocuk babası Denizlili Kore gazisi Hüseyin Yücedağ, tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti. Gazi Yücedağ için İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii’nde cuma namazını müteakip askeri cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Yücedağ’ın cenazesi, Gaziemir Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Törene askeri yetkililer, Yücedağ’ın çocukları ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Öte yandan, Kore gazisi Hüseyin Yücedağ’ın eşi Meliha Yücedağ’ın 15 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.