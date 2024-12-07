1950-1953 yılları arasında gerçekleşen Kore Savaşı’na katılan ve bugün 90-100 yaş aralığında olan Manisalı Kore gazileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü tarafından ziyaret edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda, Kore Savaşı’nda 13 Manisalı kahramanın şehit düştüğü ve yaklaşık 54 Manisalı askerin gazi olduğu tespit edildi. Araştırmalar neticesinde, Yunusemre ilçesinde 2, Saruhanlı ilçesinde 1, Salihli ilçesinde 1 ve Kula ilçesinde 3 olmak üzere toplam 7 Kore gazisinin hayatta olduğu belirlendi.

Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkan Vekili Gazi Mehmet Becerikli ile birlikte Salihli’de ikamet eden Abbas Kahraman, Saruhanlı Adiloba Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Ali Yürekli, Yunusemre’de ikamet eden Duran Özkan ve Osman Yıldırım evlerinde ziyaret edildi.

Ziyaretlerde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in selamlarını ileten Selçuk Yıldız, kahraman gazilerin her zaman yanlarında olduklarını ve desteğin süreceğini belirtti. Ayrıca, Kula’da ikamet eden Kore gazilerinin de en kısa zamanda ziyaret edileceği ifade edildi.