Kendine has tarzı ve yorumlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı Koray Avcı, Bursa’da hayranlarıyla buluştu.

Kendine has tarzı ve yorumlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı Koray Avcı, Bursa’da hayranlarıyla buluştu.

Bursa’daki konserde ‘Adaletin Bu Mu Dünya’ şarkısıyla sevenlerini selamlayan Avcı, özellikle Aşık Mahzuni ve Aşık Veysel’in eserlerinin de yer aldığı pek çok şarkı ve türküyü hayranları için söyledi. Gecenin ilk bölümünde sevenleriyle sohbet eden Avcı, kendi şarkılarıyla da gönüllere dokundu. Duygusal bir tempoda götürdüğü konserinde; ‘Sen’ ve ‘Aşk Sana Benzer’ ile beğeni topladı.

Gecenin ilerleyen anlarına doğru giderek tempoyu artıran Koray Avcı, Bursalılara keyif dolu anlar yaşattı. Türk müziğinin unutulmayan eserlerinden ‘Unutamam Seni’, ‘Gittin Gideli’, ‘Doymadım Doyamadım’ performanslarında mekanı dolduran Bursalılar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. ‘Hangimiz Sevmedik’ ile başlayan anlarda ise coşku tavana yükseldi.

Son bölümde tamamen hareketli şarkılara repertuvarında yer veren Koray Avcı ile Bursalılar, doyasıya dans ederek eğlencenin tadını çıkardı. Geçtiğimiz ekim ayında da yoğun ilgi ile karşılaşan ve Bursa’ya sık sık geldiğine işaret eden Avcı, dinleyicilerinin her birine teşekkür etti. Avcı, konser boyunca sevenleriyle kurduğu bağ ile sohbet ederken, sahneden dinleyicilerine takılmayı da ihmal etmedi.