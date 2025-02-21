Amasya’da bir sokakta bulunan kör nokta aynası 7. defa kırıldı. Amasya Belediyesi, Şeyhcui Mahallesinde daha önce farklı günlerde kırılıp 6 defa yenilendiğini açıkladığı aynanın fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp altına uyarı panosu astı.

Panodaki yazıda, "Trafik kazalarını önlemek amacıyla daha önce 6 kez takılmış olan kör nokta aynası kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tekrar kırılmıştır. Unutmayalım ki, bu tür kamu malına verilen zararlar hepimizin cebinden çıkmaktadır" ifadelerine yer verildi.